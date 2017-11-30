台灣大道忠明國小前 台中首座彩繪公車站啟用

台中市首座彩繪公車站今日啟用，是目前全台最大的彩繪公車站。（記者黃鐘山攝）

2017-11-30 14:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市首座彩繪公車站今日啟用，市府邀新銳漫畫家Hom把台灣大道忠明國小前的優化公車站重新彩繪，以美食、文化、人情、古蹟4大主題原創設計，增添繽紛色彩。副市長張光瑤在啟用記者會說，盼逐步推廣至其他站體。

張光瑤表示，以美麗色彩呈現公車站，不僅將在地文化推廣出去，更能連結人與人之間的情感，未來會鼓勵學校、企業等認養站體進行彩繪，盼逐步實踐「1+2+10+N」理念，拓展花博所帶來的效益，成為花園城市。

Hom說明，設計約費時3週，彩繪工期也歷時約3週，融入台中國家歌劇院、洲際棒球文創園區、新社等知名景點，以及古蹟建物湖心亭、台中州廳、霧峰農會酒莊等，還有包括太陽餅、鳳梨酥等美食，盼帶給大家活力及歡愉。

Hom又說，彩繪也呈現台中山區可見的台灣特有種鳥類白耳畫眉，加上響應明年台中花博，吉祥物石虎家族及歐米馬也藏身其中，歡迎大家來尋找他們的身影，很高興台灣的漫畫可以成為市容一部分，讓大家看見。

新聞局表示，優化公車站體全長約60公尺、高約5公尺，全程以人工方式塗刷彩繪，是目前全台最大的彩繪公車站；交通局也說，未來將與不同漫畫、插畫家合作，持續形塑台中市動漫之都氛圍，推動動漫發展，也強化地方文化特色。