冬季三九貼提高抗病力 中醫：不是每個人都適合

2017-11-30 14:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕與夏天的「三伏貼」一樣，冬季的「三九貼」也是利用在特定節氣進行特定穴位的中藥敷貼，為傳統醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，但奇美醫學中心中醫部主治醫師鄒曉玲提醒，這並非每個人都適合，包含孕婦、1歲以下小孩、與嚴重心肺功能差者不宜。

鄒曉玲表示，三九天是依照每年「冬至」次日開始算起，第1個九天稱「一九」，第2個九天稱「二九」，第3個九天稱「三九」；「三九天灸」就是在三九天的時間，配合使用辛散溫熱的中藥敷貼在人體背部的穴位，可趨除寒邪並提高身體的抗病力。

鄒曉玲說，冬季在整年度天氣最冷，中醫學認為這也是人體陰氣最盛、陽氣最弱的時候，鼻過敏患者症狀好發，並常感覺身體的能量不足、活動力下降、血液循環差，以及皮膚乾燥、毛孔緊縮等，身體處於一種低代謝狀態。

也因此冬季時，身體最容易受寒，若平時體質虛弱的人，更會出現過敏、氣喘、腹瀉、關節疼痛，還有遺尿、遺精等症狀，鄒曉玲指出，三九天灸可減緩這些疾病發作所帶來的困擾。

鄒曉玲提到，穴位貼敷的治療方法簡便，無毒副作用，易被接受，但孕婦、1歲以下小孩、嚴重心肺功能差，或者皮膚經短時間敷貼就會大量起泡者等，並不適合三九天灸。

鄒曉玲也強調，三九貼後應注意敷貼當日一定要禁食生冷、油膩，還有辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果，若皮膚起紅腫、搔癢，應立刻撕下藥餅，並塗擦適當的消炎藥膏；奇美中醫部洽詢電話：06-2812811轉53790。