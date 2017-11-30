南市掩埋場活化動工 花3.38億至少延長5年

南市城西三期掩埋場活化再利用工程，舉行動工典禮。（記者蔡文居攝）

2017-11-30 14:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市城西三期掩埋場活化再利用工程，今天舉行動工典禮，總經費為3.38億元，工期共計820個工作天，預定110年完工，未來活化後可望增加約28萬立方公尺的掩埋空間，估計將可延長5至10年的使用期限，解決南市的垃圾危機。

台南市城西第四期掩埋場開發案，因位於台江國家公園內，有保育疑慮而停止開發，環保局提出替代方案—城西三期掩埋場活化工程。

環保局長林健三表示，該活化工程總經費為3.38億元，除向環保署爭取1億850萬元外，市政府並編列配合款2億2950萬元辦理本工程，完工後的掩埋空間可用來因應焚化爐歲修調度、天災等大量廢棄物緊急應變掩埋空間及延長城西三期掩埋場之飽和年限外，也可舒緩城西焚化爐於109年面臨擴大歲修無法處理的困境。

環保局表示，城西三期掩埋場為南市現今唯一使用中的掩埋場，面積10．7公頃，自91年開始使用，因源頭減量與焚化垃圾減小容積，已較原使用年限多了至少5年，但目前幾乎已飽和，採堆積方式處理，推估明年達到飽和。

環保局表示，三期活化工程面積共5公頃，將分2區，每區各2.5公頃，明年初第一區2.5公頃即可開始清理。活化工程將開挖掩埋的垃圾，以機械來進行分類、篩選，以增加篩分效率。垃圾先經前處理篩選後，將分為腐植土、可燃性物質、可回收資源等3類，分類後依其性質進行再利用及最終處置。