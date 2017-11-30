桃市有線電視今全面數位化 規劃分組付費方案

2017-11-30 13:59

［記者陳昀／桃園報導］桃園市有線電視今天起全面數位化，全市50.4萬戶有線電視都已完成類比訊號關閉作業，新聞處長張惇涵表示，市府將與有線電視業者合作，提供在地資訊選單，可望明年上線，也會向國家通訊傳播委員會（NCC）表達地方意見，提出滿足大家需求的分組付費方案。

張惇涵指出，有線電視全面數位化不是有線電視業者服務的結束，未來桃園市3家有線電視業者南桃園、北桃園、北健，將提供更多元、創新的收視及數位加值服務，包括高畫質影像更清晰、多元頻道組合、智慧錄影、隨選影音及多螢服務等，讓市民朋友依需求偏好選擇，落實收視個人化；並有公共服務資源連結、居家監控等多元加值應用等數位化的多元服務。

他也提出全面數位化的6大優點：（一）HD高畫質：畫面更細膩，顏色更飽和；（二）節目分級表：把關收視節目，掌握收視資訊；（三）隨錄隨選：預約錄影及即時回看；（四）遠距安心服務：享受居家安全監控、遠距教學、遠距醫療等多樣加值互動服務；（五）多螢使用：透過家中無線Wi-Fi網路及機上盒，享受手機、平版及電視交互使用的收視功能；（六）連結公共資訊：將數位電視連結公共服務資源，提供本市活動資訊、防災即時訊息，特色觀光景點等，讓市民朋友透過電視，在家就能掌握大小事。

張惇涵表示，目前市府正與業者合作於數位頻道功能中，提供公共服務訊息的平台，像是與北桃園有線電視合作，設立「桃園館」資訊選單，也與北健有線電視、南桃園有線電視合作，增加在地資訊的選單，這些建置都可望於明年正式上線。

他指出，因應OTT產業興起，市府鼓勵業者結合現有數位電視平台與隨選多媒體，提高內容選擇性，包括北桃園有線電視與MyVideo合作、北健有線電視與 CATCHPLAY合作、南桃園有線電視與BANDOTT合作，結合愛奇藝、CATCHPLAY、MyVideo、Netflix等串流影音服務，讓收視戶可隨選隨看，個人收視的選擇更豐富。

張惇涵強調，市府今年6月已完成「桃園市有線電視分組付費意向」民調研究，會以此為基礎，充分與NCC溝通，最終提出滿足大家需求的分組付費方案。