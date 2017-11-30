北市國小學童染頭蝨 今年群聚感染增3.5倍

台北市衛生局表示，今年截至昨日，北市校園通報頭蝨感染合計68人，國小就佔60人，堪稱好發族群；相較去年同期感染人數計47人，今年成長近四成五，癥結在群聚感染人數暴增近3.5倍，又以住宿型學校為大宗。（北市衛生局提供）

2017-11-30 13:46

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局表示，今年截至昨日，北市校園通報頭蝨感染合計68人，國小就佔60人，堪稱好發族群；相較去年同期感染人數47人，今年成長近四成五，癥結在群聚感染人數暴增近3.5倍，又以住宿型學校為大宗。

衛生局指出，今年截至昨日，北市校園通報頭蝨個案數為68人，其中以國小60人（88.2%）佔最多，其次依序為國中4人（5.9%）、幼兒園3人（4.4%）及高中1人（1.5%）；去年同期合計47人，顯示今年成長44.7%，但國小同樣比例最多，佔35人（74.5%）、國中5人（10.6%）、幼兒園5人（10.6%）及高中2人（4.3%）。

衛生局疾病管制科長陳少卿表示，國小學齡孩童在活動或遊戲時，經常有頭對頭的頭髮接觸，是最常見的傳染方式，因此也是最容易遭感染的族群。

另外，陳少卿指出，今年通報感染人數計68人，其中群聚感染31人，散發個案37人；去年計47人，其中群聚感染9人，散發個案38人。她說，今年群聚感染增至31人，主要又以住宿型學校為主。

陳少卿表示，頭蝨只會寄生人體的頭髮或頸部的毛髮之中，若使用感染者的梳子、髮飾或衣物（如帽子、圍巾、毛巾），或接觸其枕頭、床鋪、地毯、絨毛玩偶等，也有感染風險，因此不論在班上或家中，只要一人感染，所有人都要頭髮檢查。

衛生局提醒，頭蝨固然鮮少引發嚴重疾病，但會造成感染者頭癢、過敏、抓傷頭皮及失眠，易影響學童學習品質及精神安寧；另外，頭蝨感染與生活水準高低無絕對關係。

要防治頭蝨，學校及家長須定期檢查學生頭髮，檢查方法為在光線充足之處，將頭髮從後頸往前逆向翻動，尋找髮根部位是否有呈橢圓黃白色膠黏的蟲卵或有蟲體爬行，如發現症狀儘速就醫，選用衛生福利部核可的去除頭蝨專用洗髮乳或藥品，並遵守標示上的使用方法及注意事項，不可用市售環境衛生用殺蟲劑去除頭蝨。

另外，若家庭或團體生活中有同樣病況者，一定要同時治療，並採取預防措施，才能避免互相傳染。有關頭蝨防治措施，可至衛生局網站「疾病防治」專區查詢，或撥打防疫專線02-23753782諮詢。