埔里縣道131線牛洞路段落石害命 規劃設防護網

南投縣埔里鎮縣道131線牛洞路段頻傳落石傷人意外，縣府目前在路旁設置警告標誌與擺放三角錐，提醒路過民眾注意安全。（記者佟振國攝）

2017-11-30 13:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道131線牛洞路段，日前發生落石砸車釀成1人死亡不幸，也是今年第2起落石傷人事故，由於落石頻繁，主要出入的魚池鄉共和、東光村民醞釀向縣府陳情抗議，縣長林明溱今上午前往會勘，考量當地腹地狹窄，不適合興建明隧道，初步規劃設置雙層防落石網，預計施做200公尺，工程經費3300萬元，縣府盼中央能全力協助。

縣道131線埔里牛洞路段原有隧道，但路寬不足，多年前配合道路拓寬而拆除，當地山壁地質破碎，易有落石，今年1月即有魚池鄉民騎機車路過被落石砸傷，本月19日又有重約150公斤石塊掉落，砸中路過汽車的擋風玻璃，造成邱姓女駕駛撞山壁身亡，落石像不定時炸彈隨時引爆，危及生命財產安全，引起居民不滿，要求縣府儘速改善。

縣長林明溱今率工務處長陳錫梧及工程顧問公司人員前往會勘，共和、東光村民到場陳情，希望縣府儘速增設明隧道，長度需要200公尺，確保路過人車安全，但顧問公司說明該路段狹窄，規劃設置明隧道後恐不足6公尺，當初道路拓寬因緊鄰南港溪而打設地錨，若地基開挖，會損及地錨，影響道路安全，工程經費估計更高達1億2000萬元，工期至少2年，道路交通維護不易。

顧問公司建議縣府採用防落石網，長度同樣為200公尺，分為上、下兩層，國外測試可承受5噸重巨石從50公尺高處落下的衝擊力，且支架外層鍍鋅防鏽蝕，使用年限可逾20年，至於工程經費預估3300萬元，工期約3、4個月，交通影響程度小，國內在台8線中橫公路及蘇花公路已有引進使用。

林明溱則指示工務處進一步詳細規劃後辦理，經費除了縣府自籌，也希望中央交通部公路總局能夠協助，確保埔里、魚池兩地居民通行安全。