史瓦濟蘭孩童訪清華附小 武術表演震撼全場

2017-11-30 13:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天上午國立清華附小熱鬧非凡，來自非洲史瓦濟蘭的小朋友們，在飛越半個地球之後，在清華附小校園中與同學進行國際交流活動，為了迎接來自非洲的貴賓，校園以史瓦濟蘭的圖騰佈置，充滿濃濃的非洲風味。二年級同學熱情表演WaKa WaKa舞蹈，為活動拉開序幕，象徵著孩子如同火焰一般熱情奔放的心，而來訪的史國小朋友也以精湛的武術表演，讓清華附小同學掌聲不斷。

歡迎會中，清華附小合唱團以「Hakka Hakka」「客家童謠組曲」等曲目，展現台灣的文化的特色，而史瓦濟蘭的朋友也清唱非洲傳統歌謠、精湛的武術表演等節目，讓清華附小的全體師生有不同的心靈饗宴。透過音樂的交流，拉近了孩子們與世界的距離。

非洲的同學進入四年級與五年級的班級，與各班進行交流互動課程。老師們精心設計課程，引導孩子用童玩、台灣美食、遊戲等方式介紹台灣，在課堂的互動中，學生們侃侃而談，非洲同學臉上充滿著笑容，教室中歡笑聲不斷，在過程中感受彼此誠摯的心意。

接著，全校期待已久的大隊接力友誼賽，在操場中開跑，由於非洲沒有大隊接力，在老師的說明下，初次體驗大隊接力的樂趣。高年級同學以聯隊的方式進行，跨越班級、跨越國籍。

六年級錢同學表示，很期待這次的活動，因為印象中非洲朋友似乎都跑得很快，希望能夠在大隊接力活動中和他們建立良好的友誼。

校長溫儀詩表示，因應全球化的時代來臨，清華附小致力將世界帶進來，讓孩子透過實體的交流互動，拓展視野、感受擁抱世界的美好。而且史國的這些孩子都是孤兒，他們的努力與自信的歡笑聲，相信也能給我們的孩子一些啟發。