台南佳里國小120週年校慶 票選校慶Logo

校慶LOGO票選的選舉公報。（記者楊金城攝）

2017-11-30 13:28

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里國小滿120歲了，在佳里地區培育出無數的校友遍及海內外，今天全校1500多位學生票選120校慶LOGO，展開一系列校慶活動，明年3月17日舉辦校慶園遊會，歡迎各界校友回「佳」做伙呷百二。

台南市溪北今年有1898年創校的佳里、鹽水、麻豆、白河、新化、善化等6所小學，是溪北最老小學，在今年、明年都舉辦系列校慶活動。其中鹽水國小將在12月9日榮耀二甲子的校慶活動。

佳里國小的前身是日治時代的嘉義國語傳習所蕭壟分教場，當時在金唐殿授課，同年1898年創立佳里公學校，佳里國小校長康瑞中說，一生一次同慶二甲子，真是值得慶賀的大喜事。佳里國小為舉辦120週年校慶，更成立120週年校慶籌備委員會，由現任佳里國小校友會理事長、台南市體育總會理事長劉福財擔任籌備主委。

佳里國小120年校慶系列活動，從校慶LOGO徵集活動起跑。LOGO設計由親子共同設計完成，元素包含學校特色及120的內容在裡面，最後從近400件作品中選出8份作品，今交由全校教職員、學生進行投票，學校特別布置選舉投開票所並製作選舉公報、選票，讓學生體會民主課程，票選出的最佳作品，將會印製在紀念T恤、校慶宣傳。

除了LOGO徵選外，學校將舉辦一系列活動，如明年2月佳里國小傳奇校友盃足球賽、3月跳蚤市場、尋根溯源化妝社區健走、科學教育闖關活動、林忠佐師生書法暨校友周伯璨先生藝術展、校友說故事、學生才藝音樂會、老照片展、三代同堂趣味競賽及校友齊聚呷百二等活動。

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