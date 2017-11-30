東北風影響加強 大雨特報擴大為北北基宜4縣市

2017-11-30 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日因東北季風增強，中央氣象局上午4點5分對北北基3縣市發布大雨特報，而隨著東北季風影響加強，中央氣象局於12點25分對北北基及宜蘭縣發布大雨特報。

中央氣象局指出，因受東北季風影響，今日宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意。大雨特報範圍包括基隆市、宜蘭縣、台北市北投區、士林區；新北市石門區、三芝區、金山區、淡水區、萬里區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區、平溪區、石碇區、坪林區、三峽區、烏來區。