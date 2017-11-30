台鐵事故 立委要求專編預算調查

台鐵事故多，立委要求專編預算進行調查。圖為台鐵工程人員搶修事故車。（記者鄭名翔翻攝）

2017-11-30 13:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕2015年高鐵行車事故處理小組將台鐵納入監理，只要是重大行車事故就會介入調查。今日立法院交通委員會，審議107年高速鐵路相關建設基金預算時，發現高鐵並未有專門預算，負責台鐵事故調查，一年約用幾十萬元公務預算去處理；立委林俊憲表示，台鐵每年上百件事故，不就等於每件只花幾千元調查。對此，交通部政務次長王國材表示，明年度預算已經編列無法更改，將要求高鐵局於108年起，新增事故調查費用的預算科目並編列預算。

早年台鐵事故都是由台鐵本身行車保安委員會進行調查，被外界質疑事故原因都是行保會說的算，有「球員兼裁判」之嫌；後來交通部將台鐵納入高鐵局「監督」，台鐵發生重大行車事故時，就由高鐵行車事故處理小組進行調查。至於外界質疑調差報告都未公開，高鐵局也於10月18日赴交委會備詢時，承諾1個月內公開調查報告；目前已可於交通部網站，查詢到去年6月東部幹線兩度發生出軌事故調查結果。

台鐵若發生列車於正線發生衝撞、出軌、火災，或是因列車運轉造成死亡或三人以上重傷事故，都歸類於重大行車事故，須由高鐵局負責調查；高鐵局副局長楊正君表示，高鐵一年約花幾十萬元在進行台鐵重大事故調查。台鐵列車於正線出軌事故今年特別多，至今已發生9起，影響逾10萬名旅客，立委李昆澤表示，今年這麼多起事故，光是一般事故就超過300次、重大事故超過30次；安全應該是交通部最高原則，事故調查沒有編列預算，只用公務預算去應急，這樣民眾對於調查狀況與結果，及未來調查的可信度，當然會抱持質疑。

李昆澤要求後年起，高鐵局應增加新的預算科目，專門處理台鐵事故調查，並要求高鐵局將今年重大事故調查公開，包含跟大眾說調查幾次、調查內容、花多少錢、調查結果等；畢竟現在就是一直調查、一直出軌、一直發生意外，這種情況並沒有發揮事故調查結果出爐後，應有防止同樣情況再發生的原意。立委葉宜津表示，交通部應有更積極做法，讓台鐵可以警惕，只要調查出事故原因，就要列為最重要改善事項，再有同樣情況事故發生時，應對相關人員要有懲處機制；仍建議調查應給獨立機關負責，成立運輸安全調查委員會成有其必要性。

王國材表示，目前是有要朝向成立運安會的方向處理，但即便成立運安會，台鐵行保會、高鐵調查小組仍會存在，什麼層級的事故，就由相關單位分別去處理。楊正君表示，每年台鐵約有40件事故，是需要高鐵局調查，若事故不需啟動研究，所需費用只有專家學者的出席費，若要對於力學、影像分析調查，現階段多是拜多學校幫忙，也未花太多經費。