明年春節馬公航線機票 12月5日下午6至8時開訂

2017-11-30 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕明年春節離島機票，確定下週二（12月5日）下午6時到8時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，澎湖縣政府旅遊處指出，由於明年春節收假開工與開學日同一天，預料將造成搶票潮，建議民眾提早或延後，避開高峰人潮，同時今年也開放身心障礙者網路訂票。

明年春節假期航空疏運期間自107年2月12日（週一）起至2月23日（週五）止，共計12天， 經民航局統計各航空公司提供澎湖航線（不含馬公-金門航線）1121架次，計9萬8385個座位數，澎湖縣政府旅遊處提醒民眾，應事先上網了解各航空公司網路訂位操作流程，也可逕洽各航航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort一次完成訂位購票。

另外民航局已協調華信、立榮及遠東航空公司加開班機，並要求各航空公司注意訂位情況，後續將視訂位狀況規劃第二波加班機，且為掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客應於規定期限內完成開票。春節管制機票仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。

澎湖縣政府旅遊處表示，12月5日第一波未訂到機位民眾，請逕洽各航空公司客服專線候補訂位，各航空公司候補數據，將做為民航局協請各航空公司主動增開航班參考依據，另也請民眾加入縣府官網LINE群組或至澎湖縣政府鄉親機位需求服務窗口，取得相關交通資訊。