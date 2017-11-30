比拚日本茶道文化 正妹設計師為台灣客家茶藝加創意

2017-11-30 13:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕來自台北的正妹藝術設計師，因造訪日本的茶道教室，看見蘊含茶香的空間裡，還保留著中國流傳的字畫，搭配著職人穿著日本傳統絹絲和服，充滿深層文化底蘊的場域氛圍，讓她深深被吸引，因此跟茶結下不解之緣。回到台灣後，選擇離開台北來到苗栗頭份鑽研茶藝，她說，希望用自己的設計，將客家元素投入在服飾、茶具之中，並以此發展出特有的泡茶儀式，也將茶文化融入生活之中。

從事設計工作的曾子芸，得意系列作品是以書法作為Logo，並設計一套客家藍染花布的服飾，搭配由客家陶藝家協助配釉的「客陶染」藍色茶具，創造系列式的設計意象。其中，在客陶染的設計發想上，曾子芸說，希望將「禪」的精神融入其中，所以利用猶如變形蟲一般的圖案，呈現結合水草及星空意象的作品。

日前曾子芸也帶著這套作品到中國客家人重要的聚集地--廣東梅縣，與當地的客家庄進行一次「以茶會友」的交流；她將苗栗三灣鄉特有的「大碗泡茶」法，搭配自己的設計作品，呈現在中國客家人的茶桌上，同時也見識了中國各地多元的泡茶特色。

她說，茶文化不僅僅是品茗茶韻，還包括器具、儀式等都是重要的環節，因此在藝術創作上，也期盼把一貫的茶文化，融入每項作品之中，希望人們喝茶的過程中，能同時感受到傳統茶藝精髓及客家美學，並藉由與苗栗客家文化交流會的合作，打造出台灣獨有的客家茶道文創。