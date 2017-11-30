校長心疼…她18歲重讀國中 罹癌缺醫藥費

新竹縣竹東國中補校姜姓女學生罹患淋巴癌仍認真向學，她今年病情復發，因無力支付67萬元醫藥費陷入困境。（圖由校方提供）

2017-11-30 12:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東國中補校的姜姓女學生去年被診斷罹患淋巴癌，一心向學的她在接受骨髓移植治療後重返校園上課，但今年病情復發而家境清寒的她拿不出67萬元的醫藥費，校長徐華助獲悉後和老師們盡力幫她爭取相關補助，也希望有善心人士能夠協助她度過難關。

「校長，我真的很希望把國中唸畢業。」姜女民國101年時就讀國中2年級，當時因為父母離異，要跟母親返回印尼的她被迫輟學，後來她依親重回台灣，去年要再回國中唸書時卻因她已經18歲只能改讀補校，但她仍重拾書本從1年級開始讀起，去年4月就醫被診斷出罹患淋巴癌，一心向學的她碰上病魔打擊也不願放棄，在骨髓移植後繼續返校上課。

徐華助說，姜女不因病痛荒廢學業，過去1年多也盡力到校上課，補校的老師和同學也都鼓勵她堅持到最後把國中唸完，但沒想到今年她病情復發，健保額度已無法再支付後續醫療費用67萬元，而姜女一家目前僅2名也在就學的姐姐打工維持家計，是政府扶助的中低收入家庭，無力負擔這67萬元。

徐華助說，目前學校已有不少老師主動捐款幫忙，校方也協助她申請教育儲蓄專戶等相關補助，大家都很希望認真向學的姜女能夠接受治療後恢復健康，如願完成學業，如果有善心人士也想要關心協助姜女，可以和學校總務處聯繫，電話：03-5961207轉503。