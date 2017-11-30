新北節電新專案 鎖定中小企業

新北市政府結合綠能業者共同提供優惠方案，鼓勵中小企業加入節電。（記者何玉華攝）

2017-11-30 12:36

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府推動節電新專案，鎖定轄內17萬家中小型企業，以智慧節電應用為主題，結合智慧照明、智慧空調與智慧能源管理，與業者合作推出8項智慧應用的優惠方案，預計提供8000個名額，每家年省1萬度電，希望達到年省8000萬度電的目標。

經發局長張峯源表示，這次計畫跳脫過去以大型企業為對象，鎖定規模小且資本低的中小企業，翻轉過往單純由政府出資補助汰換設備，結合綠能業者共同提供經濟實惠可負擔的費用，也設計設備汰換買斷與創新的租賃服務雙軌機制，提供多元且彈性的選擇；節電手法不再只是開、關，而是結合技術成熟且普及的智慧物聯所發展的智慧化能源管理，透過手機APP隨時隨地監測控管，有效大幅降低企業能源費用與管理成本。

經發局綠色產業科科長廖士煒說，這次專案考量中小企業用電以照明、空調為主，因此以「智慧照明」、「智慧空調」，加上能即時監控空間用電的「智慧能源管理系統」為主軸，由永曜雲端科技、岳鼎、漾拓及恩可語4家業者，提出8項優惠方案供企業自由選擇，並聯合祭出3大優惠，包括80組「限量免費體驗」、107年2月前申請享新北專案優惠價再8折的「早鳥優惠」價、新北企業於107年10月底前申請，再享「新北專案優惠價」，至少市價8折，限量8000名。

只要設立在新北市的企業都可在107年10月31日前，向新北市政府經濟發展局或向各合作廠商聯繫窗口提出申請。