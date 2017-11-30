這學校設實習SPA館 還為學生推抗痘療程

2017-11-30 12:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大「五星級」實習SPA館今天開幕，引進杉之秀SPA公司產學合作。校長顧志遠表示，SPA館斥資千萬元，麻雀雖小，五臟俱全，供健康美容系師生教學實習，校方貼心地首推抗痘淨化優惠療程，嘉惠青春期學生。

輔英‧杉之秀實習門市正式啟用，上午由台灣盃模特兒選拔第一名、輔英健美系大四學生林詩庭帶學妹洪采臨，穿著禮服走秀揭開序幕，顧志遠、杉之秀創辦人李秀和、TT波特嫚國際生物科技總經理王翊嘉、扶輪社家長會社長蘇德興、輔英校友總會榮譽理事長徐麗月共同剪綵。

實習門市規劃VIP個人房，設置光療太空艙、岩盤浴、蒸氣室、遠紅外線烤箱等設施，杉之秀派員進駐，媲美五星級SPA館，但僅供師生實習，不對外營業。

顧志遠表示，校方與知名連鎖孕婦嬰芳療護理SPA杉之秀產學合作，學用無縫接軌，上午教學、下午實習，還導入該校老研中心與知名跨國企業TT波特嫚國際生物科技公司，共同研發驗證亮白護膚抗老產品。

李秀和說，該公司在高雄擁有6間門市，首度與大學產學合作，未來將教予技能，以便能與社會接軌，也會輔導達成創業美夢。

健美系主任吳惠敏說，SPA館兼具教學與實務，配合美療師認證機制，讓通過認證的學生實質提供服務，即早接觸職場與銷售管理。洪采臨說，由業界老師授課，對畢業後與社會銜接有很大幫助。