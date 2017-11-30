世界球后滿一年 戴資穎聯手悠遊卡捐50萬做公益

羽球好手戴資穎與悠遊卡公司的長期合作，今宣布戴資穎紀念悠遊卡售卡所得的一半，50萬元捐給喜憨兒及創世社會福利基金會。（記者陳志曲攝）

2017-11-30 12:06

〔記者黃建豪／台北報導〕羽球好手戴資穎登上世界球后屆滿一週年後，因應與悠遊卡公司的長期合作，雙方於今天上午召開「世大運冠軍紀念卡所得捐贈」記者會，宣布將戴資穎紀念悠遊卡售卡所得的一半，50萬元捐給喜憨兒及創世社會福利基金會，悠遊卡公司也為了感謝戴資穎今年夏天將世大運金牌留在台灣，共捐贈85萬元的培訓基金及獎勵金予戴資穎。

戴資穎與悠遊卡公司合作多次，除全英公開賽紀念悠遊卡與六連冠悠遊卡套組外，也因戴資穎奪得世大運羽球女單冠軍，今年9月又推出「戴資穎2017台北世大運金牌紀念悠遊卡」，限量發售1萬張，每張100元，全部售罄後的100萬元收入，則由悠遊卡公司將其中一半捐給喜憨兒及創世基金會。

戴資穎上午致詞，談及世界球后寶座時表示，之前想說（球后）做一週就好，沒想到能做到一年，會努力保持位置，享受每一場比賽，帶給大家好看的賽事，成績就盡所能去拚。她也鼓勵民眾多參與公益，像悠遊卡給她機會做公益，也希望更多的人有能力的話，可以幫助更多的人，讓社會更好，讓每個家庭更開心。

悠遊卡董事長林向愷則指出，戴資穎當初為了留下世大運金牌，放棄很多國際的重要比賽，影響個人積分，因此雙方除了共同推出紀念卡，將售卡所得一半的50萬元捐出外，悠遊卡當初也承諾，戴資穎每在世大運贏一場，就捐贈10萬元，戴共贏6場，加上奪冠後加碼25萬元，總計捐贈85萬元作為戴資穎的培訓基金。

UUPON董事長王塗發也宣布響應公益，藉由新上線的UUPON愛心捐點系統，民眾捐出多少點，公司就捐多少點，以每4點等同1元為單位，民眾可自行選擇要捐出的點數。