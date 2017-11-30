藍批中火減煤灌水？ 綠反駁錯誤訊息、製造恐慌

2017-11-30 12:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠機組展延過關，立委江啟臣今天開記者會質疑，市府號稱刪減500萬噸生煤使用量，至少灌水300萬噸，單一機組許可量上限則消失不見，廣開後門；環保局表示，歷年審查標準一致，藍營蓄意引用錯誤訊息讓民眾恐慌。

江啟臣與多位市議員今天在市議會召開記者會指出，市府以原本「年許可量上限」2100萬噸計算，而非近3年「平均年使用量」1800萬噸為準，是玩弄文字遊戲，若以實際使用量為準，對照市府1600萬噸燃煤量許可上限，至少灌水300萬噸。

他們並拿出過去的許可證號與這次加以比對，質疑過去皆有單一燃煤機組年使用量上限規定，本次卻消失不見，只剩全廠生煤年使用量上限，如此根本無從控管污染較嚴重的老舊機組，廣開後門讓台火彈性運用，減煤意義全失。

環保局表示，過去審查許可證展延都以「許可量」進行，實際用量上下浮動，實務上無法當做限制標準。過去30年，中火經過55次換照、展延等程序，不曾減過一絲一毫生煤用量，這次市府逕核刪減500萬噸，已切斷中火「火力全開」可能性。

環保局指出，雖以全廠量進行管制，但核定許可證仍有加註小時操作量（239.726公噸/小時）及核定10部機組的總上限值，每部機組每年上限仍是往年的210萬噸；國民黨民代一再誤解中火減煤量，盼勿再用錯誤訊息讓民眾恐慌。