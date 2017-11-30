夾娃娃機是販賣機還是電玩？ 消保官說分明

2017-11-30 12:13

〔記者何玉華／新北報導〕24小時營業的夾娃娃機無人商店近來興起，有民眾檢舉是掛羊頭賣狗肉的賭博性電玩，新北市政府消保官今年查察2602台，多數經經濟部評鑑並符合相關規定，但也查扣違規機台32台，依電子遊戲場業管理條例第15條規定將業者移送法辦。

消保官沈皆涼指出，夾娃娃機先前因中獎機率無法確定，而被政府視為賭博機台，民國89年施行「電子遊戲場業管理條例」後，夾娃娃機被歸類為電子遊戲機；後來經業者爭取，經濟部同意將夾娃娃機分為兩類：獲經濟部評鑑通過非屬電子遊戲機的夾娃娃機，屬於「選物販賣機」，另一種則是「電子遊戲機」，須領得電子遊戲場業營業級別證的場所，才能合法經營，否則業者將面臨刑事責任。

而經濟部為區分兩者差異，將娃娃機台交付電子遊戲機評鑑委員會議審查，明定哪些廠牌、型號屬於第一代的「益智類電子遊戲機」，哪些為「非屬電子遊戲機」的第二代選物販賣機，若有疑義可上經濟部商業司評鑑通過電子遊戲機名錄查核。

沈皆涼進一步說明，「選物販賣機」送經濟部評鑑時，必須繳交說明書，並附上玩法、保證夾取金額、機台擺放商品項目；若業者擅自更改機台、保證夾取金額或機內商品，都必須重新送評鑑，否則同樣可依電子遊戲場業管理條例第15條，「未依本條例規定領有電子遊戲場業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業」移送法辦。