睽違半世紀辦同學會 林園中芸國小校友彌補缺憾

中芸國小第十九屆畢業生睽違半世紀再度聚首，還捐款幫助學弟妹。（記者洪臣宏翻攝）

2017-11-30 11:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區中芸國小第19屆辦同學會，睽違半世紀再度聚首，有感於當年有2名全班第1名畢業生沒錢升學，跑去討海卻陸續喪命，因而發起捐款給母校幫助貧寒學生，希望避免憾事重演。

中芸國小第19屆有忠、孝、仁、愛四班，每班約有學生50名，畢業後沒辦過同學會，黃進成一直想辦同學會卻因故耽擱，近年生了一場大病後，決定將想法付諸實現，以免徒留遺憾。

黃進成說，他的畢業紀念冊在賽洛瑪颱風來襲時毀損，經詢問也沒有同學保留，幾乎沒有連絡資訊，幸有同學黃期照、邱塗珠相助，他們憑記憶分頭到同學住家探訪，花了3個月且費了一番功夫，才找到60餘名同學。

為了回味在校時光，他們選擇回到母校辦桌，25日同學會當天，共有52名同學到場，最遠的來自彰化，還找來75歲的導師林文雄當神秘嘉賓，畢業了52年再見面，恍如隔世，話匣子一打開聊不完。

黃進成表示，當年有2名總是全班第1名同學，非常會念書又乖巧，因為家境貧窮，國小畢業後就去跑船，結果年紀輕輕分別喪生大海或病故，他心想，如果他們有機會讀書，命運一定會大不同，才會發起捐款給母校貧寒學生，共捐出2萬6千6百元。

中芸國小校長陳見發表示，校友們以前遇過就學困難或就學需要，因而捐款幫助有困難學弟妹，將把款項用在未獲任何補助，但實際有需要的學生。