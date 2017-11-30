中市打造「福鱗花海」 穿山甲象徵福臨財臨

「福鱗花海」將有穿山甲造型綠雕。（台中市政府建設局提供）

2017-11-30 11:34

〔記者張菁雅／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於明年11月3日登場，台中市政府建設局配合花博，在全市規劃8處具在地特色的小花海，其中，位於烏日區自治公園的「福鱗花海」，因開放時間剛好在端午節前後，建設局結合台中特有的端午文化活動「躦鯪鯉（穿山甲）」，以穿山甲為主題，並以穿山甲鱗片造形設計花海，取其諧音「臨」，以花「鱗」代表福臨、財臨的吉祥意涵。

建設局表示，相傳「鯪鯉」為穿山甲，早期於端午節時分，南屯居民會穿著木屐踩踏地面，藉此喚醒在地底下熟睡的穿山甲，穿山甲清醒之時，除可帶動土壤翻動，利於播種外，也會為家家戶戶帶來一整年的好運。

而「福鱗花海」位於烏日區環河路三段與五光路交叉口，烏日鄰近南屯，該處花海將以「穿山甲」為主題，除設計各式穿山甲形象綠雕及造景外，更取穿山甲鱗片造形做為花海設計，將擁有300年歷史的民俗特色，轉翻成迎賓花海。

台中世界花博於明年11月3日至108年4月24日舉辦，以各式生態性植栽營造各區特色，呈現花與綠的公共空間美學。建設局指出，整體分區小花海預計明年初開工，施工期約6個月，完工後不僅為花博提前暖身，也讓民眾就近體驗花海的美好。