週末「浪漫台3線，單車遊竹縣」 交通管制報你知

2017-11-30 11:41

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府將於本週六、日舉辦「浪漫台3線，單車遊竹縣」和「單車輕旅行」等自行車活動，路線全長29公里，經過省道台3線、縣道118線和鄉道竹16線，沿途均有交通管制，公路總局及縣府請駕車民眾配合現場交通引導，或提前改道行駛。

公路總局第1區養護工程處新竹工務段表示，週六（12月2日）上午7點到中午12點的管制路段，為關西鎮中山東路右轉→行經台3線（樁號58k+867到59k+989）關西高中旁路段→右轉中豐路；週日上午9點到下午4點30分的管制路段，為關西鎮中山東路右轉→行經台3線（樁號58k+867到60k+875）關西高中旁路段→右轉南華路以及橫山鄉浩然道院左轉→行經台3線（樁號72k+547到73k+000）橫山火車站旁路段→左轉站前街。

新竹縣政府交旅處表示，新埔鎮藝文廣場從今天晚間6點到12月2日下午4點禁止停車；新埔鎮福德街與廣和路交叉口向東延伸至第1個紅綠燈路段，從明天（12月1日）上午7點至隔日下午3點禁止通行；田新路與福德街間之廣和路路段，從明日下午4點至隔日下午2點禁止通行；福德街與廣和路交叉口向西延伸至第1個紅綠燈路段，從週六上午4點至當天上午8點禁止通行。