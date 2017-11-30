被憲哥告了怎麼辦？ PTT法務站長出來教學了

有鄉民在PTT透露已收到警局寄發的通知書。（擷取自PTT）

2017-11-30 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕主持人吳宗憲上月評論白雲事件時，批Nana不該擅自公開床照，遭網友砲轟，氣得他直喊告。時隔月餘，有網友竟真的被告，挨告者在PTT貼出照片，表示已收到警局寄發通知書，消息傳出後再度點燃鄉民戰火，就連PTT法務站長都跳出來發文，分享挨告時的應對方法。

吳宗憲告鄉民的消息傳出後隨即引發熱論，針對有網友提問，遇到這類型案件時將面對何種程序流程，PTT法務站長「LLsolo」稍早在八卦板上PO文指出，根據長期在PTT處立這類案件的經驗，一般來說會有警訊筆錄、偵查庭移轉及偵查庭開打等3個步驟，他接著更逐項詳述，希望能幫助挨告的鄉民們。

「LLsolo」指出，挨告後會先去進行警訊筆錄，其實就只是警方請被告來了解事情概況，他建議這部分能配合就盡量配合，但若真的抽不出空來，筆錄這部分也沒有說一定要到，因為相關的問題到了檢察官那邊大概都還會再被問一次。

「LLsolo」表示，接著是偵查庭移轉及偵查庭開打等步驟，若被告生活在很遠的地方，在收到傳票後可詢問檢察官是否方便依職權移轉，「檢察官原則上都會幫忙轉」。他說，再來則是偵查庭開打部分，此處由檢察官進行調查，要有明顯的犯罪嫌疑才會把案子丟到法官那邊去，沒有的話直接不起訴結束。

「LLsolo」總結上述論點指出，若真有權利或法益受損者尋求救濟途徑合情合理，「但若是平常就在大放厥詞，今天被說兩句就開吉（告）的人實在有點玻璃」，他接著更譴責濫用司法資源的濫訴者，並預言這次案件到最後很可能就只是不起訴，被發現時大概又會被再酸一次，呼籲吳宗憲「撤告還比較實際」。

對此事件，吳宗憲稍早回應指一切交給律師處理，並不清楚告了多少人，「公司有專人會處理這種鳥事」，至於有網友揚言拒看其節目，吳宗憲則淡回「上台總有下台時，出將入相，高潮中享受掌聲，低潮中享受人生」。