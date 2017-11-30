力挺被告！ 鄉民掀憲哥酒駕往事痛罵「X圾」

鄉民疑因留言稱吳宗憲為「爛咖」挨告。（資料照，記者宋志雄攝）

2017-11-30 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕「綜藝大哥」吳宗憲上月評論白雲事件時，遭網友砲轟，氣得他直喊告，時隔月餘，有網友真的被告，挨告者在PTT透露已收到警局寄發通知書，再度引爆戰火，有鄉民為力挺被告，翻出吳宗憲在2004年酒駕的新聞，更指名道姓痛罵他是「酒駕X圾」。

網友因評論吳宗憲而挨告一事引發輿論熱議，鄉民們紛紛在PTT張貼吳宗憲過去爭議事件，其中有人貼出吳宗憲過去酒駕載辣妹被攔檢，拖延約1小時才受檢，最終仍被測出酒測值高達0.41的新聞。PO者火力全開，大罵「又一個拒絕酒測的酒駕X圾」，接著更連名帶姓罵吳宗憲「是個酒駕垃X」。

此外，還有網友針對原PO挨告的那句「吳X憲是出軌爛咖」發文，認為「爛咖」一詞根本就只是「好咖」的反義詞，就跟「好吃」、「難吃」的關係類似，並非侮辱謾罵性質的言論。他說，吳宗憲負面新聞一大堆，隨便google就有了，文末更挑釁似地稱呼吳宗憲為爛咖，嗆他「真的是滿噁心的」。

上述2篇文章PO出後瞬間被推爆，發文者皆被鄉民們封為「勇者」，紛紛留言讚聲「真是說出我內心的想法XD」、「勇者，拿到傳單要發心得文阿」、「朝聖勇者」、「對事不對人，酒駕就是垃圾」、「幫勇者推，酒駕就是垃圾」。

但針對狀告鄉民事件，吳宗憲稍早回應指一切交給律師處理，並不清楚告了多少人，「公司有專人會處理這種鳥事」，至於有網友揚言拒看其節目，吳宗憲則淡回「上台總有下台時，出將入相，高潮中享受掌聲，低潮中享受人生」。