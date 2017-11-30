北市健康公宅租金出爐 民生社區最低7千元有找

北市府位於健康路的健康公共住宅年底將招標，都發局今天上午公布各房型租金價格，租金每坪840元、管理費每坪70元，租金加上管理費落在10400至27200元。（記者鍾泓良攝）

2017-11-30 11:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府位於健康路的健康公共住宅年底將招標，都發局今天上午公布各房型租金價格，租金每坪840元、管理費每坪70元，租金加上管理費落在10400至27200元。而都發局補充，若符合資格，可再領租金補貼，3000元至11300元的租金補貼；若以最便宜的17坪一房型，原本一戶月租為10400元，若提領第一階的租金補貼，最後就只剩下6110元。估價師分析，這個價格就是以老舊公寓、中古電梯大樓價格租到新成屋。

健康公宅位於健康路307號，據林捷運松山線三民站約300公尺，周邊學校包括西松高中、西松國小及健康國小，並鄰近居住環境優質的民生社區。

健康公宅為地上14至16層建築物，可提供公共住宅507戶，房型分為360戶的一房型，面積分別為17坪、22坪；100戶的二房型，面積分別為30坪、35坪；47戶的三房型，面積分別為40坪、43坪。

公宅地下室提供汽車位286輛、機車位331輛使用；同時於低層部設置社會福利設施，包含「老人服務中心」及「老人日間照顧中心」及提供45名0至2歲的托嬰服務。