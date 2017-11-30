大佛也搖滾！ 西拉雅「梅好音樂會」喜迎2018

梅好音樂會將熱鬧登場，大佛也搖滾！（記者吳俊鋒攝）

2017-11-30 10:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處結合台南市左鎮的噶瑪噶居寺，推出冬令應景的「梅好音樂會」，12月起每週六在大佛像前不斷電搖滾演出，現場也打造浪漫氛圍，嘗手沖咖啡、紅藜茶，並掛置祈福卡，還有國內罕見的文武百尊立體壇城特展，多樣的活動內容，邀請民眾同遊，一起迎接2018年。

2018年即將到來，西拉雅風管處今年首度與噶瑪噶居寺合作推出祈福前奏曲，打造佛前音樂饗宴，將於12月份的2、9、16、23日，當天下午3點至5點半浪漫登場，每週規劃不同的演出內容，包含中、西、搖滾與不插電等曲風，並邀請在地業者共襄盛舉，送上暖心咖啡香。

活動期間也提供梅花造型祈福卡、讓大家寫下「梅」好心願，西拉雅風管處歡迎各界屆時到噶瑪噶居寺一遊，當個「浪漫咖」，感受視覺、聽覺、嗅覺、味覺的「四覺」饗宴。

噶瑪噶居寺還配合全台唯一的文武百尊立體壇城特展，集結印度、不丹的國寶級師傅手工製作，各有獨特典故寓意，現場安排寺內人員進行解說，帶領民眾了解壇城奧秘。另外，每個活動日當天晚上6點，將由活佛仁波切於文殊院傳授禪修，也邀請民眾參與。

梅好音樂會將在大佛前登場。（記者吳俊鋒攝）

現場打造浪漫氛圍，邀請民眾梅樹下品嚐咖啡、紅藜茶。（記者吳俊鋒攝）