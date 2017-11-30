越往南空品越糟！ 高雄被「紅害」籠罩 雲嘉南注意揚塵

環保署監資處長張順欽提醒，南部地區雖然PM2.5濃度不會再上升，但是一整天空氣都不佳；雲嘉南地區則是要注意揚塵。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-11-30 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（29日）台灣空氣品質普遍不佳，西半部壟罩在不良空氣，今日北部地區雖然因降雨以及東北季風增強改善空氣污染，但南部地區仍為不良，高雄市則是除了美濃及林園測站外，全都呈現對所有族群不健康的「紅色警示」。環保署監資處長張順欽表示，南部地區雖然PM2.5濃度不會再上升，但是一整天空氣都不佳；雲嘉南地區則是要注意揚塵。

根據《蘋果日報》報導，環保署監資處長張順欽指出，原本今東北季風增強，會挾帶中國的境外污染物入境，但東北季風在「傳輸過程中」，北部從凌晨1點到5點下了一場「及時雨」，昨晚累積的污染物獲得改善，擴散條件也變好，因此讓北部今早的空品改善，達到綠色良好等級、黃色普通等級。

張順欽表示，中部雲嘉南地區空氣品質也是在東北季風影響下獲得改善，目前觀察PM2.5濃度逐漸下降，但東北季風下午過後，會在雲嘉南沿海地區帶來揚塵，屆時空品可能上升至橘色警示等級。

針對南部地區，張順欽分析，因東北季風無法影響南部地區，南部今PM2.5濃度仍偏高，出現紅害的測站，PM2.5小時濃度幾乎都超過50至60微克／立方公尺，雖然目前觀察濃度不會再上升，但台南、高雄、屏東地區今日一整天的空品都不好，尤其高雄地區最嚴重。