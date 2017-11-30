長榮航空第三代制服 今正式亮相

長榮航空推出第三代空服、地勤人員制服30日正式亮相。（記者姚介修攝）

2017-11-30 10:12

〔記者姚介修／桃園機場報導〕長榮航空推出第三代制服30日正式亮相上綫，新制服的設計以經典電影「羅馬假期」為發想，企業識別綠色的「碧璽綠」為主色系，實用兼時尚，長榮集團內部評價90分，旅客也都許多讚許。

長榮航開航26年來，推出第三代制服，上一次第二代制服是2003年換裝，發表會時長榮航空董事長林寶水表示，新制服最大特色，是同時蘊含時尚、實用及國際化，而且還能傳達企業形象、企業識別度，集團內部給新制服的評價是90分。

對於新制服，空服員表示，新制服的材質良好具伸縮彈性，工作時會較以前舒服；飛行途中會很乾燥，靜電常常造成空服員的困擾，對新開發的抗靜電碳纖維紗的布料非常期待，新制服還有吸濕快乾及高透氣性等機能，材質選擇有考量到工作需求。

新制服還有設計上一大特色，女性制服後領片剪裁為立體飛揚造型，象徵長榮航空翱翔全球的特色，領口、上衣袖口及洋裝後片開衩進行跳色處理，以代表不同職級，粉綠色領片為一般職級，粉紅色領片為副事務長，事務長則為紅色領片。

長榮航空推出第三代空服、地勤人員制服30日正式亮相。（記者姚介修攝）

長榮航空推出第三代空服、地勤人員制服30日正式亮相。（記者姚介修攝）