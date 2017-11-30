東北風南下今起降溫 彭啟明：未來2週氣溫溜滑梯

受東北風南下影響，今起北部地區氣溫明顯下降，並有局部雨勢發生。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-30 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風南下影響，昨天深夜開始降溫，氣象專家彭啟明表示，今北部氣溫降至19至23度，相較過去2天溫差很大，提醒怕冷的民眾務必做好保暖準備。

彭啟明表示，這波東北風從昨夜起影響台灣，改變整個大氣環境，今桃竹苗以北明顯轉為偏東北風，也有短暫雨勢，整體天氣概況是越往北越陰沉，東北角迎風面的雨勢也較大。他說，新北市到宜蘭這區域，溫度上與昨天落差頗大，屬於健康上容易受環境影響的天氣，提醒中部以北民眾注意。

彭啟明接著指出，今起溫度將會持續下降，週五（1日）北部氣溫將會跌至17、18度，週末雖稍微回溫，但幅度不大，僅1、2度而已，下週另波冷空氣南下，週二、三（5、6日）溫度有機會下跌到15、16度左右，會很有冬天的感覺。他說，隨著北方冷高壓一波波南下，未來1、2週將保持較低溫寒冷的天氣型態。

此外，昨天西半部出現霧霾，各地景觀不大一致，彭啟明表示，很多時候是因為海上較冷的海水遇上偏暖的空氣，引發的平流霧，但有時候則是接近都會地區的霾，他解釋說，氣象上的霧是水氣而不是空氣污染，霾主要是空氣污染，上述2者有時候會合而為一，進而影響民眾健康。