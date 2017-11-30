媽媽謝妙禪讓她排黑臭便消業力 去檢查居然是大腸癌...

妙禪師父爆出的勞斯萊斯風波，導致不少信徒退出。（圖取自YouTube）

2017-11-30 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」先前因創辦人妙禪收受信徒的勞斯萊斯引發風波，導致不少信徒退出，有網友透露，自己的媽媽參加法會，還很開心地說師父幫她清除業力，讓她排出如墨汁般的深黑色臭便，媽媽的說法讓他相當傻眼，也驚覺媽媽的狀況很像是大腸癌前兆，要媽媽去看病，結果真的是大腸癌二期，事後那些師兄師姐竟說是因為師父才讓媽媽提早發現病徵，讓他們相當傻眼，毅然決然退出如來宗。

網友在「反妙禪」臉書PO文透露，自己的媽媽參加法會回家後很開心地說：「有感應到師父的靈性，禪定一半突然肚子痛，上廁所時拉的大便竟然呈現如墨汁般的深黑色，而且很臭，這是師父的靈性佛來我們家，在幫我清除業力，拉完之後覺得無比輕鬆，整個人都神清氣爽。」

但原PO覺得是媽媽的狀況不正常，立刻上網查，沒想到這居然是大腸癌的前兆，媽媽居然還說是靈性佛來渡業力，他立刻勸說媽媽，但媽媽聽不下去，寧願相信妙禪，後來他將此事告訴姊姊，立刻拉媽媽去檢查，再給媽媽看一些關於妙禪的文章，媽媽才決定要離開如來宗。

原PO透露，在被退轉的邊緣時，那些師兄姐居然到他們家，要他們不要退轉，並說：「你們真的不能退轉啊！師父這麼慈悲，你想想看，要不是師父，你會及早發現自己得了病嗎？是師父的牽引才讓你能即時發現即時治療，要心存感恩，有師父的幫助，你的病才會好得更快。」這讓網友理智線全斷，認為這根本是害人延誤治療，直接怒嗆：「你們要如何斂財那是你的事，但千萬別說有神力可以幫人治病，這是會出人命的！懂不懂？」

原PO說，在退出如來宗後，媽媽的治療情況良好，全家平安喜樂。

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