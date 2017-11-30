水井納管被質疑變相「搶錢」 台南不跟進

2017-11-30 08:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合水利署修正「地下水管制辦法」，台中市、高雄市相繼實施水井申報納管政策，包括早年農用、家用水井都要申報，水權登記費2700元，否則一旦查獲將罰款，引發民怨質疑政府變相「搶錢」，台南市則不打算跟進，認為這項法令很難全國適用。

據了解，行政院長賴清德在台南市長任內對於中央這項政策有不同見解，因為南市地層下陷情況已穩定縮小，又有水庫水源挹注，地下水抽引問題不像其他沿海縣市嚴重，加上稽查人力耗費龐大，經水利局綜合評估報告後即裁示不推動實施。

南市水利局表示，「地下水管制辦法」並未強制規定縣市實施，南市環境條件現況並沒有改變，「除非中央另訂修法，否則目前不會實施」。

南市水利局不諱言指出，早期家戶幾乎都設抽水馬達抽引地下水，淺層地下水影響不大，若要推動水井申報納管政策，全市起碼十幾萬戶，將耗費稽查人力，「1萬戶家用水井可能不及1個工廠大戶違規抽引地下水」，因此目前作法是鎖定重點目標稽查，協助輔導農用養殖戶利用循環水系統養殖以減少抽引地下水，對症下藥防止地層下陷。

為了保育地下水資源、防止過度抽取造成地層下陷，水利署修正「地下水管制辦法」，讓地方縣市有法源依據實施水井納管政策，經濟部亦頒布「水權登記收費標準」規定，每件水權登記案件收取規費2700元（履勘費1000元、登記費1200元、水權狀費500元）；高雄市公告受理至明年9月30日，台中市受理至明年12月31日，逾期未申報且經查獲，可依「水利法」最高開罰6萬元，並限期自行封填水井。