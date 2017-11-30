空污像「毒氣室」！ 高屏今起連3天紅色警示

高雄市受氣象及地形因素影響，每年冬天常會有大氣擴散條件不良的情形，導致空氣品質不佳，尤其以每年12月至隔年2月，是高雄市空氣污染最嚴重的季節。 （資料照，記者張忠義攝）

2017-11-30 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（29日）台灣空氣品質普遍不佳，西半部壟罩在不良空氣中，全台76個空氣品質測站中超過35個測站達到紅色等級，許多網友形容空氣品質簡直達到「毒氣室等級」，根據環保署預報，今天高屏地區空氣品質仍為紅色警示，對所有族群都不健康，提醒民眾出門配戴口罩。

環保署預報指出，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），金門及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），至於北部空氣品質今天會有好轉。

至於明後天部分，高屏仍為紅色警示，雲嘉南則為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒；另外雲嘉南局部地區受地表風速增強影響，可能出現揚塵天氣。

環保署建議，在空氣品質達紅色警示的環境下，敏感性族群包括有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要時外出應配戴口罩。一般民眾如果有不適，如眼睛痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。