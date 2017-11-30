3縣市大雨特報！北部氣溫驟降轉雨 明下探18度

今天東北季風增強，北台灣氣溫將明顯下降，北台灣整天偏涼，其他地區日夜溫差較大。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-30 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風增強，北台灣氣溫將明顯下降，高溫比昨天下降5至7度，僅23至25度，其他地方高溫仍有28至30度，但入夜後氣溫也會下降，各地低溫約19至22度，北台灣整天偏涼，其他地區日夜溫差較大。北部及東半部降雨機率將增加，氣象局也針對台北、新北、基隆3縣市發布大雨特報。

中央氣象局指出，今天受東北季風增強影響，迎風面的北部及東半部降雨機率將增加，尤其宜蘭及基隆北海岸有大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

空氣品質部分，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），金門及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒；雲嘉南局部地區受地表風速增強影響，可能出現揚塵天氣。

氣象局提醒，今天受強烈東北風增強影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及各外島沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海並有較強風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

週五至下週三將受兩波東北季風影響，第一波冷空氣將持續至週日，最冷時間在週五深夜至週六清晨，北台灣最低溫約18度左右，其他地方最低溫約19至21度，週日溫度將略升；下週一第二波冷空氣南下，此波冷空氣強度較冷，下週二深夜至下週三清晨中部以北部低溫將下探至15、16度，其他地區也降至18、19度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 23 22 ~ 28 24 ~ 29 23 ~ 28

氣象局針對台北、新北、基隆3縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

今天受東北季風增強影響，迎風面的北部及東半部降雨機率將增加，尤其宜蘭及基隆北海岸有大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）