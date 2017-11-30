11/30 各報重點新聞一覽

2017-11-30 06:11

自由時報

黨產賤賣案 首傳馬英九

為偵辦國民黨賤賣黨產案，台北地檢署昨首度以「他字案背信罪被告」身分，針對賤賣「三中案」疑點，傳喚時任國民黨主席的前總統馬英九、前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清等人，還鎖定馬涉賤賣的中央黨部大樓、國發院土地等疑點調查；直到昨晚十一點廿分，馬英九、張哲琛庭訊超過十四個小時陸續被請回。據悉，檢方隔離訊問三人，未安排對質。

詳見黨產賤賣案 首傳馬英九。

北韓新飛彈 可打到華府

北韓在沉寂七十五天後，二十九日恢復試射飛彈，成功發射一枚新型「火星-15」洲際飛彈，領導人金正恩隨後宣布，北韓核武能力已經完備。南韓政府評估，火星-15是北韓至今所試射三款洲際飛彈中技術進展最大；西方專家認為實際射程可能達一萬三千公里，打到美國華府「綽綽有餘」。

詳見北韓新飛彈 可打到華府。

中市降空污 中火生煤裁減24％

台中火力發電廠發電量占全國二十％，是中部空污最大的污染源。中火一到八號及十號機組許可證明年二月二十四日到期，向台中市政府展延申請，因未提減煤、減排期程遭退件；環保局重審後昨有條件通過展延，即刪減中火五百萬噸生煤許可使用量，減幅達二十四％，從明年二月起實施兩年，法定許可量下修為一千六百萬噸，為中火建廠以來首次核減生煤的紀錄。

詳見中市降空污 中火生煤裁減24％。

蘋果日報

李婉鈺摑婦毆警 醉鬧國宅找「碩文」醒罵警設局

政壇Makiyo！上月酒後亂入民眾烤肉趴，引起軒然大波的新北巿議員李婉鈺，事後誓言戒酒，但才五十六天又再犯，昨凌晨酒後到北巿找曾傳緋聞的前立委張碩文未果，狂按住戶電鈴，還打勸阻的鄰長及警察，她昨下午開記者會為自己行為道歉，卻說：「我沒喝酒，是警察先動手挑釁，設局說我有喝酒。」但被警方及民眾打臉，指從衝突到移送八個小時，「身上有濃厚酒氣」，網友痛批她「不配當議員」！

奧運金牌陳詩欣 牽人夫貼臉進摩鐵

為台灣踢得史上首面奧運金牌的跆拳道女將陳詩欣，遭周刊爆料，與跆拳道少年國家隊教練陳正浩互動親密，還兩度進出摩鐵，兩個有家室的人搞不倫戀。陳詩欣坦言兩人是工作夥伴，但否認戀情。只不過報導內容、親密照片與出入摩鐵，已經讓陳詩欣老公董俊男難以自處。

聯合報

北韓再射飛彈 金正恩嗆聲：完成核武力大業

北韓廿九日宣布成功試射新款洲際彈道飛彈「火星十五型」，不僅射程涵蓋美國全境，彈頭也可重返大氣層。領袖金正恩視察飛彈試射成功後，宣布已經完成國家核武力的歷史大業，以及完成飛彈強國的事業。南韓情報單位不排除北韓將再次核試。

30年首見 中火遭大砍生煤用量

台中火力電廠二度送審九部燃煤發電機組展延許可，台中市長林佳龍昨天「有條件」通過，逕予核定十部機組生煤許可總量，從每年二千一百萬噸刪減至一千六百萬噸，大砍百分之廿四，削減五百萬噸，創下中火建廠卅年來首次遭核減生煤使用量紀錄。

中國時報

美台軍艦互訪 陸聲明堅決反對

針對美國防部候任亞太事務助理部長薛瑞福稱，美台軍艦互訪完全符合美國「一中政策」，大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，堅決反對美台發展軍事關係，美方應充分認識，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，不要做損害中美關係大局的事情。

紅害! 西台灣淪陷 高屏再忍3天

昨日由於風速弱，擴散不佳，台灣幾乎整個西半部都籠罩在空汙紅害之中，是今年以來最嚴重的一天。環保署預測，今起東北風增強，可吹散境內汙染物，緩解空汙，不過高屏地區因地勢阻隔，東北風無法送達，今起3天內仍會處於紅害之中，難以好轉。