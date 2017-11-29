為了湯姆熊割喉案 他掏老本認養70多名弱勢少年

陳志龍是橄欖園關懷據點的理事長，他因為看見湯姆熊割喉案，促使他投入兒少教育。（記者王捷攝）

2017-11-29 23:17

〔記者王捷／台南報導〕29日下午台南市一家五星飯店湧入成群國小學童，表演烏克莉莉、手繪薑餅人，替飯店的耶誕節活動做義賣，這些學童來自青少年關懷據點「橄欖園」，有很多人好奇，年紀是法定老人、軍職退休的陳志龍為何要開設關懷據點？這時他才說，是因為台南曾發生震撼社會的湯姆熊割喉命案，一名孩童因為流連在電玩店慘遭割喉，促使他成立「橄欖園」。

65歲的陳志龍是軍職退休，退休後他跟妻子參加社工團體，有一次他跟社工團到中途少女之家輔導，這時候他才發現，有部分少女出身弱勢家庭，被性侵、未婚懷孕，導致未對人生失去希望，他看到在社會上的黑暗面，讓他決定要投身教育界。

大約5年前，台南發生了「湯姆熊割喉案」，陳志龍看到新聞得知，受害者是年僅10歲的孩童，讓陳志龍下定決心成立「橄欖園」，讓弱勢家庭、失去家庭功能的學童，在下課後可以到關懷據點加強學習，甚至有一個地方能有歸屬感。

起初，陳志龍很喪志，因為少年在反抗期很難管教，加上要營運關懷據點並不容易，光是在場地上，就讓陳志龍碰了一鼻子灰，最後他拉下臉向企業尋求贊助，寫企劃書向兒少團體申請補助，營運了5年漸漸起色，現在打造了4間關懷據點，輔導70多名孩子，有7位專職的老師協助孩子課後做功課。

陳志龍說，要了解青春期的少年、孩童，就要知道他們想要什麼，有了誘因才會讓關懷據點有凝聚力，很多五、六年級的學童因為家庭教育因素，原本連注音符號都不會，到了關懷據點以後，讓這些學童重新在課業上取得成就，如果把這些孩子都在做自己的孩子看待，孩子會感受得到。

後來，橄欖園與伊甸基金會合作，讓兒少關懷據點更有依靠，今年橄欖園與飯店連續、伊甸基金會合作，請學童製作薑餅人義賣，即日起至12月25日在飯店一樓外賣中心舉辦義賣活動，耶誕薑餅人每支45元，飯店將會將收入全額捐出支持「伊甸象圈工程計畫」，增加台南偏鄉地區孩童的課輔及多元才藝經費。