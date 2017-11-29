金門爭取軍公教調薪補助未果 主計總處允另行彌補

2017-11-29 23:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，縣長陳福海前往中央爭取年軍公教調薪3%補助，仍未獲同意補助，但行政院主計總處主計長朱澤民允諾，請金門另行提報具體的補助計畫，中央將全力支持，以彌補金門縣無法在加薪一案上應得的補助額度。

金門縣政府晚間發布新聞稿，一改以往縣府單打獨鬥立功奏效，特別在稿中聲明，協調「省政府翁秘書長及縣籍楊立委」在中央及立院發聲爭取，均未獲行政院同意。

中央宣布明年軍公教調薪3%，金門未獲補助，縣府第一時間召開記者會表達抗議，並二度行文行政院要求補助；縣議會更在本屆定期大會，以爭取不力為由，擱置縣府主計處明年預算，並要求縣長陳福海盡速率主計處長王崑龍前往中央協調收回成命。

縣府指出，陳福海今偕王崑龍等人前往行政院主計總處，要求中央應給金門一合理公平的對待。朱澤民回應，近年中央對地方政府調整待遇之補助，是納入一般性補助款設算機制，就是以基本財政收支有無差短為基準決定補助與否。

縣府指出，朱澤民認為金門因基本財政收支無差短故無法予以補助，這是自民國88年以來一般性補助款之設算機制，各縣市應一體遵循。

縣府表示，朱主計長肯定金門在財政上所做努力，雖因既有的機制無法在公務員加薪一案給予補助，但請金門另行提報具體的補助計畫，中央將會全力支持，以彌補金門縣無法在加薪一案上應得的補助額度。