「自己人打自己」！ 新豐海岸廢棄物3相關單位提訴願

新竹縣政府環保局依「廢棄物清理法」，對農委會林務局、縣府農業處、竹北市公所等3個土地所有人或是管理人寄發處分書，限期清理新豐海岸非法棄置廢棄；但3單位不服，都已提起行政訴願。（記者廖雪茹攝）

2017-11-29 22:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐海岸遭環保團體譏諷是「最毒海岸線」，海岸非法棄置廢棄物，重驗確認含有戴奧辛，但因年代久遠，縣府環保局難以追查行為人，因此依「廢棄物清理法」，對農委會林務局、縣府農業處、竹北市公所等3個土地所有人或是管理人，寄發處分書並限期改善；但3單位不服，都已提起行政訴願，致使縣府面臨「自己人打自己」的窘境。

不過，為免太空包含有戴奧辛的有害事業廢棄物（電弧爐煉鋼業集塵灰），繼續危害海洋生態環境，環保局事務廢棄物防治科科長黃培銘表示，已向環保署提出緊急清除計畫爭取3000多萬元經費（不含處理費），一經核定將儘速發包工程，明年優先清除太空包的部分，之後再求償代履行費用，並要求清除、處理其他廢棄物。

黃培銘表示，新豐海岸的非法棄置廢棄物，行為人、土地所有人、管理人或使用人，都要負責廢棄物清除、處理的責任，但棄置已2、30年了，行為人難以追查。而該處海岸早年的委託管理，牽涉到林務局、縣府農業處和竹北市公所，但3單位無法釐清權責劃分，說不清管理範圍界限，又未能提出決定性的資料證明，因此環保局全數寄發處分書。

黃培銘說，環保局依廢清法第71條規定，在10月19日發文，要求上述3單位，在文到15日內提出棄置場址廢棄物的清理計畫書，並在300日內清理完成。

不過，3單位都因不服處分已提起訴願。其中，縣府農業處處長邱世昌表示，棄置廢棄物區位並非接管的保安林範圍（屬解除保安林範圍），縣府非狀態責任者。林務局指棄置區位在地方政府接管範圍內。而99年時任縣議員、最早揭露此事的竹北市市長何淦銘則說，市公所並非管理人，也不知道是誰倒的。

縣府法制科科長賴淑青表示，收到環保局的訴願答辯書之後，將由縣府主管4人並邀府外法律專家學者6人，共組訴願審議委員會，預定明年元月間開會審查，決議駁回訴願或撤銷處分。

環保局表示，新豐海岸廢棄物經環保署重新調查，粗估量體總計約3萬5000多立方公尺，其中太空包廢棄物的戴奧辛檢測值為2750到4470皮克（p-TEQ/g），超過1000皮克的廢棄物管制標準，數量約1380立方公尺。