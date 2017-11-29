嘉大2教授私製禽流感疫苗 學者：可能基於服務農民的熱誠

2017-11-29 21:41

〔記者吳欣恬／台北報導〕台南地檢署昨天指出，是在追查金門疫苗走私案的下游時，發現另有養鴨大戶李泰然委託嘉義大學張姓和郭姓2位教授製作的禽流感疫苗。有學者指出，2位教授應是基於服務農民的熱誠才協助私製疫苗。

中華民國養鴨協會秘書長李鴻忠說，李泰然是養鴨協會理事，本身也是獸醫，飼養種鴨。他強調，根據農委會的說法，鴨是禽流感的保毒動物，不需要用，因此應不是疫苗的主要使用對象，可能是給雞或鵝用的機會比較大。

中興大學獸醫系名譽教授謝快樂說，張姓和郭姓2位教授都是年輕學者，應是基於服務農民的熱誠才私製疫苗。兩人遭檢調調查一事傳出後，謝有私下向嘉義大學其他教授詢問情況，據了解，因為教授之間實驗室各自獨立，其他人並不清楚2位教授在做什麼。謝快樂感嘆，2位教授很可惜，原本以為是私製其他禽病的疫苗，但如果是禽流感就比較嚴重，萬一最後有刑責，可能就不能再教書。

謝快樂說，張姓和郭姓2位教授製作禽流感疫苗的減毒程序應該有完整，而且禽流感應是做死毒疫苗，不會做活毒，因此他認為應不至於造成病毒傳播，加上2位教授具備一定的基本知識，無菌操作的能力應該是夠。但此舉仍是不好的示範，

謝快樂指出，2位老師都是跑第一線，常到畜禽場的，可能有注意到有病毒在流行，從畜牧場拿病毒株處理後再到原來的畜牧場使用，也就是所謂的「自家疫苗」，雖然初衷可能是服務、維護農民利益，但就是違法。

謝快樂指出，業界一直有討論禽流感疫情要不要使用疫苗，他自己本來也贊成使用，但因為病毒株一直變異，加上H7N9、H5N6、H5N1等會傳人的病毒出現，他現在也不說疫苗的事了

但他也說，對於禽流感疫情，政府不主張用疫苗，農民很苦，一被查到就是撲殺，也不知道怎麼辦，他也認為政府已盡力，包括嘉義大學在內的4所大學都幫忙檢測，現在也想不出更好的辦法。