管中閔參選台大校長 要走國際推亞洲旗艦、未來大學

2017-11-29 20:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今晚舉辦校長候選人政見，前國發會主委、中研院士管中閔上台暢談若當上校長後的治校理念，認為面對高教未來少子化、國際化等困境與挑戰，強調變革是唯一出路，提出「亞洲旗艦」、「未來大學」等願景，盼爭取支持。

管中閔指出，台大如今遭到各式質疑，如競爭力、研究創新、學術倫理、國際地位等，但不認為國際排名下滑、辦校經費降低等是台大問題關鍵，有更多深層問題要解，而未來唯一的出路就是變革，且2028年將是台大創校百年，相信未來4年是關鍵時刻。

管中閔也認為，台灣高教面臨全球化、少子化兩大海嘯，國際競爭力是被檢視的重點，少子化更會讓高教與文憑價值進一步崩壞，因此提出未來治校的台大藍圖，中期目標的4年以亞洲旗艦為目標，要吸引國際學生流動，與歐美名校推合作學院乃至設立分校，積極佈局亞洲高教市場。

管中閔另也點出經費問題，認為要跟政府爭取高教經費很難，不如爭取校務基金使用彈性，創造資金循環活水，並積極募款，也要推動在職教育與延伸教育，吸納付費國際學生等，最後認為，國際化是解決台灣面臨高教問題的方式，若當選校長，會堅持理念。

而治校理念說明會現場，也有師生針對管中閔提問，如談到學術倫理、各學院資金分配、博士數量學崩等質疑，管中閔一一回應，其中政治系學生點出台大國際化不足及英語化學習環境不夠等，管中閔則認為，台大國際競爭雖有劣勢，但還有優點，如與中國大學相比，台灣有許多優勢，如學術自由、不受黨意志干預等，讓歐美各校可以台大為基礎、面向亞洲。