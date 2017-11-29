新北塭仔圳重劃案有解 美華新村等爭議區剔除

2017-11-29 20:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北塭仔圳市地重劃案爭議有解！因部分合法房屋居民反迫遷，導致塭仔圳重劃案延宕多年，新北市府今年9月重新召開地方說明會，定調將採分區開發，今天的都市計劃委員專案小組會議上，更表明以所有地主得知剔除後權益為前提，美華新村、輔大捷運站二號出口、輔大三角商城、磚雅厝社區、三泰路等爭議區將排除重劃範圍，預計影響300多名地主。

因塭仔圳重劃案損及部分合法房屋居民的居住權，包括美華新村、輔大三角商城、磚雅厝社區、三泰路、文程路等爭議區都有居民陳情，要求市府將他們的房屋排除重劃，雖然市府已表態剔除，但住戶至今都未看到修改過後的都市計畫圖，質疑市府口說無憑，今天專案小組開會前夕，塭仔圳反迫遷連線成員拉布條，高聲要求市府應拿出全圖與公文佐證，讓居民安心。

會議上，爭議區的住民輪番發言，有民眾說家族世居40、50年，房子只有30坪大，重劃後只剩不到20坪，「要怎麼再蓋房住人？」等於是要將他們家族連根拔起驅離；也有民眾說，3年前市府也曾邀請住戶表達心聲，但大家最後卻獲得一紙「不予採納」的公文，僅用4個字就剝奪了好幾百人的居住權利，擔心今天的會議也僅是過過水、跑程序。

新北市城鄉發展局長柳宏典最後在會議上決議，必須告知所有地主排除重劃後影響，以此為先決條件，將爭議區排除重劃案；城鄉局都市計畫科長謝惠琦則補充，因文程路陳情住戶面積未達排除標準，需再進一步了解其他住戶意願，接下來會交由新北市都委會大會審議，再送往內政部。