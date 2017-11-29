台南歷史館80年遺牆 見證「正常國家教育的方式」

「聚珍台灣」不僅收藏販賣許多台灣相關的書籍，店內也有一面走過近百年風霜的牆壁。（記者邱灝唐攝）

2017-11-29 20:14

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南一間書店「聚珍台灣」不僅收藏販賣許多台灣相關的書籍，成為小巷弄內的「文化碉堡」，店內也有一面走過近百年風霜的牆壁。老闆王子碩表示，這面台南歷史館的遺牆恰好說明「正常國家教育的方式」。

落成於1937年的台南歷史館現址為中西區公所和活動中心，前身則是由警察公會集資、台南第一座武德殿，後因場地狹小不堪使用，才搬到現今的忠義國小，而原址改建為歷史館。

王子碩表示，日本人1935年舉辦台灣博覽會，蒐集展示許多歷史文物，例如劉永福黑旗軍的軍旗，或林則徐的印章等，但歷經一個半月的展覽結束後無處可放，才會興建歷史館收藏；他強調，儘管後來因戰爭而限縮文化的空間，但歷史館可見證日本人統治的自信，以及正常國家教育國民的方式，讓人民了解歷史，才能進而產生感情與認同。

台南歷史館在戰後輾轉變成台南市團管區司令部，更於1983年被改建為中區區公所及現今的中西區公所。對於這道遺牆能夠倖免於難，王子碩笑說，還好當初有軍人依著牆蓋住宅佔用國有地，產權是屋主和公所一人一半，才免於被拆毀的命運。

王子碩再指著牆壁細說堆砌工法，磚塊一層打直一層擺橫是日本人從英國學來的「英式砌法」，加上比對老照片的相對位置和扶壁特徵，才推測這面遺牆歷經80年。不過，王子碩也坦承這是巧遇，當年只是為了找書店的落腳處，沒想到就恰巧撞見「台灣歷史」。