好消息！ 12/8起旅客可從後站「嗶」進內壢車站

內壢車站在東側增設簡易出入口，堪稱「新後站」。（記者李容萍攝）

2017-11-29 19:59

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵內壢車站去年總進出611萬2605人次，換算每日旅客有1萬6740人次，是台鐵運量很大的車站之一，且後站旅客佔了近半數，台鐵局去年8月動工在東側增設簡易出入口已經完工，近日完成一進一出多卡通立式驗票機的裝置，敲定12月8日上午10點辦理啟用儀式，讓持有多卡通的旅客可從後站「嗶」進內壢車站，但欲以現金購票旅客仍須經過跨站天橋前往前站購票。

台鐵局在去年預算編列4500萬元進行內壢站後站聯通道及設立電子票證閘門工程，增建後站東側出入口、銜接第3月台無障礙通道，以及第3月台旅運設施、延伸第2月台南側雨棚、照明及旅運設施等，與東側莊敬廣場機車停車場結合，方便旅客進出，避免再經跨站天橋進站，同時可紓解第1、第2月台上下班尖峰時段的擁擠人潮。

以往內壢車站僅能從前站進出，經地方爭取，台鐵局於2007年耗資1800萬元興建跨站天橋，是前、後站之間唯一捷徑，只是，天橋長96公尺、計有4段階梯和長長的走廊，最高處距離地面3、4層樓高，拎著大包小包的旅客爬得氣喘吁吁，對於行動不便或推著嬰兒車的媽媽，有時還得由站務人員以人工帶領才能冒險通過鐵軌，造成民怨。

通勤族引頸期盼的嶄新出入口、也就是新後站，終於要在12月8日啟用，讓不想爬跨站天橋階梯的旅客鬆了一口氣。

內壢車站在東側增設簡易出入口已經完工，增設多卡通立式驗票機，旅客12月8日可從後站「嗶」進出車站。（記者李容萍攝）

內壢車站在東側增設簡易出入口已經完工，增設多卡通立式驗票機，旅客12月8日可從後站「嗶」進出車站。（記者李容萍攝）

內壢車站在東側增設簡易出入口已經完工，增設多卡通立式驗票機，旅客12月8日可從後站「嗶」進出車站。（記者李容萍攝）

內壢車站的跨站天橋又長又高，讓拎著大包小包行李的旅客大喊吃不消。（記者李容萍攝）

內壢車站的跨站天橋又長又高，讓拎著大包小包行李的旅客大喊吃不消。（記者李容萍攝）