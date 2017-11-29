捨仲介到菲國直聘移工 BBC讚義美很不一樣

2017-11-29 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕義美食品前往菲律賓南部城市納卯市及首都馬尼拉直聘招工，意外引發國際媒體關注報導，據英國廣播公司《BBC》指出，這項作法將為義美及外藉勞工省下大筆仲介費，受到當地勞工歡迎，BBC記者也說，義美是一間很不一樣的公司。

《BBC》廣播節目「Business Matters」今日有一段針對義美的新聞播報，內容是BBC駐台灣記者Cindy Su指出，近日有一則「不太受矚目」的新聞報導，對她而言卻是一個「很不尋常」的消息，這則新聞是義美食品前往菲律賓南部城市納卯市及首都馬尼拉直聘招工的報導，這家食品大廠到了這兩個城市面試共數百人，計劃招募200人到台灣工廠工作。

Cindy Su指出，這則消息之所以特別，是因為多數台灣工廠或餐廳老闆都是透過仲介找人，但這家義美卻不是透過仲介找人，在這種條件下，移工不必再從工資中掏出大筆錢給仲介，可以存下更多錢，義美也可省下仲介費。報導指出，透過人力仲介安排工作的移工一年甚至要拿出1/4給在台灣和母國的人力仲介業者。

《中央社》報導，針對海外招工引發外媒關注，義美食品總經理高志明表示，這是義美首度透過直聘招工，直聘除了可以幫公司省錢，也可以幫員工省錢，何樂而不為？他也呼籲，台灣其他企業可以多多採取直聘招工模式。他也提到，目前義美約有400至500位菲藉同仁，占比約15%。