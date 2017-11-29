停航一年... 復興航空宣布：2架飛機找到買家

復興航空去年11月22日起停飛，旗下的27架飛機已陸續處理，2架A330飛機已與特定買家簽署正式買賣合約。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-11-29 19:33

〔記者陳宜加／台北報導〕復興航空去年11月22日起停飛，當天公司也宣布解散，當時興航共有27架飛機，其中16架租賃機去年底陸續交回租機公司，傳仍有11架自有機尚未售出。興航今天聲明，2架A330飛機已與特定買家簽署正式買賣合約，預計年底前交機。

根據民航局資料，興航11架自有飛機包括2架A330、1架A321、1架A320及7架ATR。興航今年曾對外宣布，11架飛機找到買家，最高價得標出價3.64億美元，但因交易期長達6個月，雙方同意興航可與其他買家交易。

興航母公司中保集團表示，進入正式清算階段後即持續接觸各類潛在買家洽談售機，2架A330與海外買家於今年7月28日簽署合作意向書後，雙方展開售機合約討論與航機檢查等作業並達成共識協議，今（29）日正式簽署售機買賣合約，但基於合約保密條款，不得揭露買家資料。

集團指出，買賣合約簽署後，將持續航機維護、試飛，並經民航局試航認證檢查、航機除籍申請等相關交機作業，預計於年底前完成交機作業。

至於其餘2架A321、7架ATR飛機，仍持續與不同潛在買家洽談售機細節中，實際售機進度不一，未來若有明確售機進度，將適時對外正式公布。