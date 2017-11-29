愛心市集募集不佳 植物人親友串珠響應

2017-11-29 20:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕創世基金會屏東分院將於12月22、23日舉辦愛心市集，籌募弱勢植物人服務經費，目前募集物資狀況不佳，院民「孝鵬」的親友獲知，今天（29日）齊聚創世趕工製作串珠飾品，希望也出點力。

「感謝社會善心人士支持創世，幫我們照顧孝鵬，我們也希望用自己有限的能力，為植物人付出一些！」孝鵬媽媽感恩地這麼說。原來今年31歲的孝鵬，在20歲時發生車禍，不幸成為植物人，99年入住屏東創世至今。

孝鵬媽媽還表示，前幾天聽到創世要舉辦愛心市集，卻募集不到物品，親友們就決定要一起幫忙，提供原住民傳統手作飾品，有機會能回饋社會，大家都很開心，也希望民眾屆時來購買，幫幫植物人。

「先穿入3顆黑珠，再放上2顆紅珠...。」看到來自瑪家鄉的親友團埋首串珠，創世義工媽媽們深受感動，也戴上老花眼鏡，依著孝鵬親友的指導，加入製作飾品的行列。

屏東創世將在12月22日晚上6點半、23日上午9點，在屏市和生路的屏東新建分院，舉辦「愛心城市亮起來」愛心市集義賣活動，若社會大眾、企業團體想共襄善舉，可提供庫存品、全新或八成新衣物、或可正常使用的小家電等；當天還有明星二手物義賣，鄉親可到場尋寶，支持100床的植物人安養服務。