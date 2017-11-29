大里中興路大熱天也淹水 臭氣沖天惹怒居民

大里區中興路一段在祥全路口附近排水側溝阻塞，積水淹到車道影響商家出入和汽機車通行，市議員蘇柏興要求市府儘快解決。（記者陳建志攝）

2017-11-29 18:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區中興路一段在140巷口到祥全路口之間，是排水瓶頸路段，今年中配合施作下水道遷移管線後，排水側溝排水不順問題更加嚴重，市府雖埋管解決，卻屢屢出現積水不退情形，不但商家出入不便，積水還淹到車道上，民眾抱怨連連，市議員蘇柏興和瑞城里長蔡昭奮今天要求市府儘快解決。

市議員蘇柏興說，水利局為解決大里中興路一段附近的淹水問題，計畫在中興路施作雨水下水道，配合後續下水道工程，事先由自來水、台電、瓦斯等管線單位遷移管線到路邊，施工後卻造成中興路1段在140巷口到祥全路口間約5、60公尺長的排水側溝阻塞。

蘇柏興說，近日天氣晴朗都沒下雨，這裡卻因排水阻塞，積水已經淹到路面，不但商家無法做生意，每到晚間民眾煮晚餐、洗澡的水排出，積水更是淹到快車道，因天氣炎熱臭味四溢，民眾抱怨連連，要求市府立刻疏通水路解決積水問題，並找出原因徹底解決。

大里瑞城里長蔡昭奮也說，這個路段過去就排水不順，但只有在下雨時排水不及才會淹水，但今年中管線單位施工後，排水側溝阻塞，經常出現水溝臭水漫延路面的情況，淹水狀況前後已經好幾個月，里民抱怨打1999專線向市府反映，問題卻遲未解決。

水利局雨水下水道工程科長陳世玉說，這個路段過去就是排水瓶頸路段，因排水側溝內有管線阻礙排水，之前已由公所埋設兩根塑膠管協助排水，近日疑似因塑膠管塞住，才讓淹水問題變嚴重，今天下午已經緊急派人抽水並疏通水管，將會請管線單位配合遷移，若無法在短時間內改善，水利局會先闢設臨時排水路解決淹水問題。