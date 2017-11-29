菸商以菸稅之名趁機漲價？ 立委：送交公平會

2017-11-29 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委江永昌今（29）日在立法院財政委員會表示，在菸稅調漲後，菸商也陸續跟著調整菸品售價，但調漲幅度卻遠高於菸稅的漲幅，他決定將此案送交公平會，調查菸商是否有聯合的行為，以維護消費者權益。對此，台酒公司董事長吳容輝則表示，菸品的售價調幅較高是為了因應銷量減少及管銷費用增加。

立委江永昌今日表示，今年6月起每包菸的菸稅調漲新台幣20元，根據估算，菸品的銷量會減少20%，勢必會影響菸商的獲利，但只要將菸品批發價調漲25%，菸商也能維持原本的獲利。然而這次包含台酒公司在內的4大菸商在調價時，調幅卻遠高於菸稅增幅，主要品項的漲幅竟有37%到69%不等，多種菸品市價上漲高達30元，他因而質疑菸商聯合哄抬價格。

江永昌指出，台酒這次菸品售價調漲幅度，遠高於25%，以「長壽」為例，批發價從原本的55.2元，調高到81.9元，零售價則從60元漲到90元，不僅批發價調高26.7元，高於菸稅加上營業稅的增幅，通路商的利潤增幅更達近7成，一點都不合理。

對此，台酒公司董事長吳容輝表示，台酒調漲菸品的售價，除了因應菸稅調漲外，還有包含管銷費用、佣金，以及考量未來菸品銷量將下滑等。

江永昌近一步表示，他決定將本次台酒公司與4大菸商對菸品價格調整一事，送交公平交易委員會進行調查，了解是否有菸商聯合哄抬價格的行為，以維護消費者的權益。

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