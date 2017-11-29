推廣原鄉文化 文藻原民中心啟用

文藻原民學生表演傳統舞蹈。（記者黃旭磊攝）

2017-11-29 19:18

［記者黃旭磊／高雄報導］文藻外語大學「原住民族學生資源中心」落成啟用，將培養部落服務人才。

啟用儀式今天（29日）下午舉行，魯凱族民族議會議會主席包基成、市府原住民事務委員會主秘白樣伊斯理鍛、文藻校長周守民、行政副校長陳立言及師生超過百人觀禮，文藻原住民社團表演傳統舞蹈迎賓，並準備原住民風味餐招待賓客。

白樣伊斯理鍛表示，文藻原資中心成立將可提供原住民學子更好場域，高雄市原民會也一定全力相助。周守民提及，立委陳瑩即是文藻校友，未來將投入並媒合更多資源給原住民學生，讓原民生發展更多元。

中心外牆彩繪以太陽為中心，由師生共同創作，16個族群光束象徵部落為太陽之子，柱上有排灣族、阿美族、布農族（學校原民生3大族群）問候語，加上毛利、印尼及馬來西亞等南島民族問候語，象徵族群融合。

文藻現有133名原住民學生，來自排灣、阿美、布農、泰雅、賽夏、魯凱、卑南、太魯閣及卡那卡那富族，分布於各學制，中心將協助學生提昇校園適應及外語能力，並結合社團到校外展演，分享原民文化、服務部落。

文藻原資中心主任張純華今年8月上任，接觸原住民文化近20年。張純華說，早期原住民學生多來自原鄉部落，近幾年多來自城市，因語言差容易自信心不足，她私下常進行補救教學，在有限資源下為學生爭取舞台。