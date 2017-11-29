坪林師生研發全套茶餐 風味濃郁齒頰留香

坪林國中技藝班師生製作全套茶風味餐，色香味俱全，令人食指大動。（記者翁聿煌攝）

2017-11-29 18:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林國中位於新北茶鄉，學校也將地方特色產業當成重要課程，茶藝老師莊苑清除了指導社團的茶道，如今更與技藝班餐飲教師林致祥跨領域合作，共同研發全套「喫茶趣風味茶餐」，內容包含十道以坪林茶與在地食材為主的創意料理，不僅將在地的包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶融入各式菜色，還充份運用整株茶樹的不同部位，讓大家吃出坪林的風味與特色印象。

今天的技藝班課程色香味俱全，莊苑清與莊敬高職餐飲科老師林致祥帶著學生一起嘗試創意料理，十道創新研發的茶套餐，包含蘿蔓佐苦茶油、綠茶黑豬肉捲、清心烏龍茶樹頭燉雞湯、東方美人蒸排骨、包種茶溜魚片、炸茶酥、茶香手工餅、經典茶凍、特調包種茶、蜜香紅茶及坪林當令水果。

林致祥說，生菜採用蘿蔓淋上以苦茶油、綠茶沫和其他調味料調製成的醬汁；前菜綠茶黑豬肉捲，用不發酵綠茶的茶沫跟麵粉拌在一起，揉成麵皮，煎成酥脆外皮，再以坪林黑豬肉加上洋蔥炒熟包裹在其中。

莊苑清說，東方美人蒸排骨及包種茶溜魚片皆以茶湯作底，撒上原片進行蒸煮；湯品則以清心烏龍老茶樹頭的根去熬湯，再用全雞燉煮，炸茶酥採用校園種植的新鮮金萱茶葉，甜點包括茶餅和茶凍，分別採用包種茶、蜜香紅茶沫與茶湯製作，飲品自然祭出正宗的坪林包種茶及蜜香紅茶。

歐志華說，茶餐課程跨領域結合家政、美術與自然，希望引導學生從生活中激發出多元創意，九年級學生王義欽說，十道菜都是以茶葉入菜，凸顯茶鄉坪林的特色，讓我大開眼界，學生吳聖憶說，她參與羅蔓佐苦茶油這一組，做起來時感覺很簡單，但是完成時，出乎意料的芳香四溢，十分美味。