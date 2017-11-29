真人真事改編？網友拆解《血觀音》暗藏台灣政治黑暗史

2017-11-29 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕導演楊雅喆作品《血觀音》拿下多項金馬大獎，電影情節也在網路上引起熱烈討論。有網友指出，血觀音其實是「戰後台灣政治史的縮影」，種種情節影射著「鄭太吉案」、「劉邦友血案」、「湯英伸案」等黑暗歷史，也讓觀眾驚呼「原來是真人真事改編」！

本屆金馬最佳劇情片《血觀音》，看似女人間勾心鬥角的鄉土劇情節，已經讓人看得冷汗直流，沒想到角色及情節背後還暗藏更多「巧合」，直指台灣政治與社會的黑暗面。

網友分析指出，光是劇中「王院長」與「馮秘書長」的鬥爭，從姓氏上已經很容易聯想出「馬王之爭」，議長特助以黑道勢力威脅記者、恐嚇官員的橋段，也讓人想起曾嗆聲「過高屏溪殺人無罪」的前屏東縣議長鄭太吉。

此外，劇中在林議員家擔任馬伕的原住民Marco，不僅身分證遭到扣押，甚至被老闆娘性虐待，壓抑許久的怒火最終爆發，暗指民國75年發生的鄒族少年湯英伸殺人案。而林議員家因為開發案利益糾葛遭到殺手滅門，則是影射民國85年桃園縣長劉邦友血案，其中8人遭到行刑式槍殺，至今無法破案。

最後，導演楊雅喆自己也曾在映後座談會提到，劇中匯到王院長夫人戶頭的「3628萬」，其實也暗藏玄機，他要觀眾「自己回去Google」。原來這個數字指的是民國87年前國民黨主席連戰借給前屏東縣長伍澤元的競選經費，該款項被質疑為炒地皮的資金，連戰也因為未依法申報遭到裁罰30萬元。

電影帶出的諸多「巧合」，讓網友驚呼「導演好敢！」、「我看可能是真人真事改編」、「Google出來有點起雞母皮......」。

文史作家管仁健也有感而發，大讚《血觀音》帶出了台灣史上因為高度政治性被「辦」成懸案的事件，更邀請觀眾快去觀賞《血觀音》，一起來拆解編導的用心設計。