小吃不只是小吃！ 「鹿港小吃宴」升級外燴Buffet

鹿港小吃宴除了冬遊季盛大辦桌，其他日子也可以預訂，並提供客製化的菜單。（記者劉曉欣攝）

2017-11-29 18:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕讓小吃不只是小吃！年年秒殺的「鹿港小吃宴」，成功把鹿港小吃升級為桌菜版的小吃宴，可以一次把鹿港小吃統統吃下肚，廣受歡迎，鹿港美食近來又升級為「自助式外燴料理」，把鹿港小吃推向全新的食尚舞台！

由鹿港鎮公所主辦、鹿港廟口商圈協會協辦的「鹿港小吃宴」，今年邁入第6年，推出300桌供不應求，6分鐘就報名額滿，每桌3000元，等於每個人只花300元，就可以吃到28種小吃，還有在地米粉當伴手禮，被譽為物超所值的小吃宴。

鹿港廟口商圈常務理事陳慧玲說，配合鹿港冬遊季推出的「鹿港小吃宴」已打出知名度，許多團體或是民眾到鹿港一遊，也會指定要吃，每年訂桌數大約有1000桌左右，可以針對客戶需求客製化。

陳慧玲說，民眾自訂的「鹿港小吃宴」，價格視菜色而定，每桌大多在2500元到3000元之間，菜色約在12道到16道，菜色或是份量與鹿港冬遊季的小吃宴也不盡相同，但都是鹿港在地美食業者供應。

除了以桌菜型式的「鹿港小吃宴」可選擇，陳慧玲說，目前也有提供自助餐式的外燴料理，也就是把現有的外燴自助餐點變成「鹿港小吃」主題餐，最特別的是由鹿港小吃業者直接供應，這個月就有1600人團體預訂「鹿港小吃」自助外燴料理，讓鹿港小吃有多元呈現。

鹿港鎮長黃振彥說，「鹿港小吃宴」本來就是要推廣鹿港美食，讓民眾可以一次吃遍鹿港小吃，樂見「小吃宴」成為遊客到訪鹿港的美食選擇，更開心看到「鹿港小吃」成為外燴主題特色餐。

主辦「鹿港小吃宴」的鹿港鎮公所員工黃富裕說，今年首度讓特色菜「鹽滷母蝦猴」入菜，還可以吃到烏魚子，可以說是非常超值！

鹿港小吃宴今年首度讓特色菜「鹽滷母蝦猴」入菜。（記者劉曉欣攝）